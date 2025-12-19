Wall Street abre en verde y Oracle sube 7%

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,4%, hasta 48.142 puntos, mientras que las acciones en inteligencia artificial (IA) se asentaban tras la reciente volatilidad.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,48%, hasta 6.807 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía 0,65%, hasta 23.155 enteros.

Entre los valores tecnológicos, Oracle ganaba 7,02% minutos después de la apertura tras conocerse, según la cadena CNBC, que se unirá a un grupo de inversores para liderar las operaciones de Tik Tok en Estados Unidos, asentando las acciones de empresas relacionadas con la IA tras la reciente volatilidad.

Micron Technology, que ayer abrió con una subida del 16 %, hoy ganaba también un 7 % tras superar las expectativas de los inversores con sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses.

En el plano corporativo, las acciones de Nike caían 10% tras unos decepcionantes resultados trimestrales en China.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 0,45 %, hasta 56,40 dólares el barril, tras el bloqueo ordenado por Trump de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela y ante posibles nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia.