Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones SUBÍA 0,10%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,36% y el el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,75%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones SUBÍA 0,10%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,36% y el el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,75%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,10%, tras dos días de importantes caídas provocadas por la guerra en Irán, después de los bombardeos de EE.UU. e Israel de este fin de semana.

