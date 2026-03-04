Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,10%, tras dos días de importantes caídas provocadas por la guerra en Irán, después de los bombardeos de EE.UU. e Israel de este fin de semana.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 49 puntos, hasta los 48.550 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba 0,36%, hasta las 6.841 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,75%, hasta 22.685.

La Bolsa de Nueva York mostró sus primeros signos de estabilización en el quinto día de conflicto en Oriente Medio entre afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que apunta que podría extenderse más de cinco semanas.

El índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE), conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, bajaba hasta los 22 puntos tras días marcando datos récord para el 2026.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que llevaba disparado desde el inicio de los bombardeos ante el miedo a un corte del suministro global por Irán, también se moderó.

A la apertura de Wall Street, el WTI bajaba en torno a 1%, hasta situarse por debajo de los 74 dólares el barril.

Por otro lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró este miércoles que el aumento del arancel global del 10 al 15%, prometido por Trump, comenzará “probablemente esta semana”.