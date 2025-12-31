Wall Street abre la última sesión del año en rojo, pero encaminado a ganancias anuales

Wall Street abrió este miércoles con bajadas leves en sus principales indicadores, pero encaminado a despedir el año 2025 con ganancias anuales de doble dígito.

A las 10:12 hora local (15:12 GMT) en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,28%, hasta 48.230 unidades; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,23%, hasta 6.880, y el Nasdaq perdía 0,22%, hasta 23.367.

La última jornada bursátil del ejercicio tendrá su horario habitual en Wall Street, pero las bolsas se mantendrá cerrada mañana por el festivo de Año Nuevo.

Entre los datos que analizaban hoy los mercados estaban los subsidios por desempleo en EE.UU., que bajaron en 16.000 solicitudes respecto a la semana anterior, hasta 199.000, mejor de lo proyectado.

A falta de sorpresas, los principales indicadores cerrarán un año positivo, si bien más moderado que el anterior, con ganancias del 13% en el Dow Jones, del 17% en el S&P 500 y del 21% en el Nasdaq.

En otros mercados, el petróleo de Texas operaba al alza, con un avance del 0,62 %, hasta 58,33 dólares el barril; el rendimiento del bono a 10 años en EE.UU. se elevaba al 4,143 % y el oro bajaba a 4.347 dólares la onza.