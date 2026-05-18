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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedía 0,06%, el selectivo S&P 500 sumaba 0,01% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,05% Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedía 0,06%, el selectivo S&P 500 sumaba 0,01% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,05% Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este lunes a la espera de nuevos avances entre Estados Unidos e Irán para resolver la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz, después de que Pakistán, país mediador, trasladase una nueva propuesta de paz de Teherán a Washington, según informaron varios medios.

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