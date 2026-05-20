Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cedía 0,05%, entre incertidumbre por el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia, uno de los principales termómetros del mercado de la IA.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 23 puntos, hasta los 49.340; el selectivo S&P 500 sumaba 0,17%, hasta los 7.366 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,32%, hasta los 25.952 puntos.

La Bolsa de Nueva York centra este miércoles su atención en Nvidia, que, al toque de la campana, publicará los resultados de su primer trimestre fiscal.

Los números que comparta la tecnológica servirán a los inversores para valorar el momento que atraviesa la inteligencia artificial en el mercado y el nivel de demanda de chips.

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Las acciones de Nvidia ganaban 0,59% en los primeros movimientos de la jornada. Otras tecnológicas como Intel y Advanced Micro Devices (AMD) avanzaban 5,8% y 4,3% respectivamente.

El gigante estadounidense de las tiendas al por menor Target caía 7,1% en las primeras operaciones del día. Los inversores también están esperando las minutas de la reunión de abril de la Reserva Federal, que se publicarán este miércoles a las 14:00 horal local (18:00 GMT).

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba 2,17% a las 09:00 hora local (13:00 GMT), hasta 101,89 dólares el barril, después de que los inversores recuperaran el optimismo por un posible final cercano de la guerra entre Estados Unidos e Irán tras un nuevo viaje de líderes pakistaníes a Teherán.