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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedía 0,05%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedía 0,05%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cedía 0,05%, entre incertidumbre por el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia, uno de los principales termómetros del mercado de la IA.

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