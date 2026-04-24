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Wall Street abrió este viernes 24 de abril en terreno mixto | Foto: EFE / Referencial
Wall Street abrió este viernes 24 de abril en terreno mixto | Foto: EFE / Referencial
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,35 %, mientras los inversores tienen la vista puesta en la guerra en Irán y las posibles negociaciones de paz.