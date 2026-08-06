icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la apertura, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,10%. Foto: EFE.
En la apertura, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,10%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este jueves, casi plano, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,10% mientras los inversores esperan noticias de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.