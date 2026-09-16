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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, bajaba 0,26%. Foto: AFP / Johannes EISELE
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, bajaba 0,26%. Foto: AFP / Johannes EISELE
/ JOHANNES EISELE
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,26%, antes de que la Reserva Federal (Fed) haga pública su decisión sobre los tipos de interés, que se espera que apueste por una subida.

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