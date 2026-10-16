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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 0,48%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 0,48%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,48% mientras los fabricantes de chips volvían a caer esta mañana, arrastrando al índice Nasdaq a la baja.

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