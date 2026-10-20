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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 0,48%, el selectivo S&P 500 restaba un 0,10% y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,57%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 0,48%, el selectivo S&P 500 restaba un 0,10% y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,57%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en X este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,48%, mientras se producían ventas en el sector de la inteligencia artificial (IA).

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