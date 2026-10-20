Wall Street abrió en X este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,48%, mientras se producían ventas en el sector de la inteligencia artificial (IA).

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 247 puntos, hasta los 52.213; el selectivo S&P 500 restaba un 0,10%, hasta los 7.683; y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,57%, hasta 26.279 unidades.

El Nasdaq sigue retrocediendo después de anotar la semana pasada su peor resultado semanal desde finales de junio. Intel perdía un 3,22 %, Nvidia un 1,80 %, AMD un 1,77%, SanDisk un 1,76% y Aphabet un 0,64%.

Las acciones de SpaceX arrancaba la sesión restando un 2,66%. Está previsto que al toque de la campana, la compañía aeronáutica de Elon Musk presente su últimos resultados trimestrales.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,02%, hasta 105,75 % dólares el barril, su nivel más alto en más de un mes.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,09 dólares.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,44%, hasta los 4.141 dólares la onza; la plata se revalorizaba un 0,32%, hasta los 57,45 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se situaba en el 5,104%.