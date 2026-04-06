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A la apertura el parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 71 puntos. Foto: EFE.
A la apertura el parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 71 puntos. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este lunes, casi plano, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,15%, pendiente de un posible alto el fuego en Irán mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en desatar “el infierno” en ese país si no reabre el estrecho de Ormuz.

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