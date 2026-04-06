Wall Street abrió mixto este lunes, casi plano, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,15%, pendiente de un posible alto el fuego en Irán mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en desatar “el infierno” en ese país si no reabre el estrecho de Ormuz.

PUEDES VER: Shell estaría manteniendo conversaciones con Venezuela para obtener más zonas de gas

A la apertura el parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 71 puntos, hasta los 46.433; el selectivo S&P 500 subía 0,01%, hasta los 6.583 enteros, y el tecnológico Nasdaq crecía 0,11%, hasta las 21.903 unidades.

El mercado bursátil está pendiente de lo que pueda derivar de las conversaciones que, según informó Axios este lunes, se están llevando a cabo entre Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales sobre los términos de un posible alto el fuego de 45 días que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Irán, por su parte, avanzó que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump. El mandatario publicó varios mensajes en su red social Truth Social en los que prometía que desataría “el infierno” en Irán y destruiría sus puentes y sus centrales nucleares si no reabren el estrecho de Ormuz antes de las 20.00 horas de Washington de este lunes (00.00 GMT del 7 de abril).

Poco después sugirió haber ampliado el plazo hasta el martes a las 20.00 hora de Washington (00.00 GMT del miércoles). En el plano corporativo, JPMorgan Chase & Co subía 1,23%, UnitedHealth Group crecía 0,80%, Apple avanzaba 0,64% y Amazon loa hacía ,59%.

Pasadas las 09.30 horas (13.30 GMT), el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 0,63%, hasta los 112,24 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, activo refugio, crecía 0,31%, hasta los 4.694 dólares la onza, mientras que la plata perdía 0,39% hasta los 72,64 dólares.