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Resumen

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El Dow Jones registró una subida de 0,27%, mientras los índices S&P 500 y el Nasdaq registraban ligeros descensos. (Foto: AP)
El Dow Jones registró una subida de 0,27%, mientras los índices S&P 500 y el Nasdaq registraban ligeros descensos. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en terreno mixto, con una leve subida del 0,27% del Dow Jones de Industriales, mientras los índices S&P 500 y el Nasdaq registraban ligeros descensos, en una jornada marcada por nuevas caídas de Nvidia y de Microsoft, esta última afectada por un fallo técnico global.

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