Wall Street abrió mixto este martes, con subidas en el sector tecnológico y con los inversores pendientes de los resultados empresariales, la evolución de los precios del petróleo y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de mañana.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía un leve 0,03%, hasta los 52.346 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,33%, hasta los 7.702 enteros, y el Nasdaq avanzaba un 0,65%, hasta las 26.338 unidades.

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Los fabricantes de semiconductores continuaban esta mañana su racha positiva tras los avances del lunes: Broadcom avanzaba un 4,13%, AMD subía cerca de un 3,7% y Nvidia, un 0,4%.

Por contra, la tecnológica Meta perdía otro 0,94% tras anunciar una operación para captar 95.000 millones de dólares para financiar inversiones en infraestructura de IA y superinteligencia.

Mientras, la empresa de paquetería UPS avanzaba un 1,78% después de presentar resultados trimestrales mejores de lo esperado y elevar sus previsiones de ingresos para el conjunto del año. Sin embargo, su beneficio neto en los nueve primeros meses de 2026 fue de 2.631 millones de dólares, un 30,4% menos interanual.

Asimismo, la multinacional de refrescos Coca-Cola bajaba un 0,53% tras la apertura pese a superar las estimaciones de beneficios e ingresos y mejorar sus perspectivas anuales. En los nueve primeros meses de 2026, la empresa obtuvo un beneficio neto de 12.358 millones de dólares, un 14% más.

Mientras, la fabricante Boeing bajaba un 1,91% tras registrar una pérdida ajustada de 34 centavos por acción, superior a los 21 centavos previstos por los analistas, destaca CNBC. La empresa redujo sus pérdidas netas a 564 millones de dólares entre enero y septiembre, frente a 5.985 millones en el mismo periodo de 2025.

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,57%, hasta los 101,18 dólares por barril. El mercado del crudo sigue marcado por los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, pendiente de las conversaciones directas en Teherán sobre la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra Riad.

Entretanto, los inversores siguen de cerca los resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft, previstos para el miércoles, y de los de Amazon, el jueves, así como de la decisión sobre los tipos de interés que anunciará el miércoles la Fed.

En otros mercados, el oro subía un 0,11%, hasta los 4.042 dólares la onza, y la plata perdía un 0,46%, hasta los 54,09 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía hasta el 4,999%, una subida de 1,3 puntos básicos.