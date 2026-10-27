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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía un leve 0,03%, el selectivo S&P 500 sumaba un 0,33% y el Nasdaq avanzaba un 0,65% . (Foto: afp).
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía un leve 0,03%, el selectivo S&P 500 sumaba un 0,33% y el Nasdaq avanzaba un 0,65% . (Foto: afp).
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este martes, con subidas en el sector tecnológico y con los inversores pendientes de los resultados empresariales, la evolución de los precios del petróleo y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de mañana.

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