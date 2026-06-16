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Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,73%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,06% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,07%. Foto: EFE.
Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,73%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,06% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,07%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,73%, con el mercado atento a las acciones de SpaceX y a los detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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