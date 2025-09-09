Wall Street abre mixto con el Nasdaq al alza con un 0,21%

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y, entre sus principales índices, destacaba el ascenso del Nasdaq, al alza un 0,21% después de que en la víspera concluyera la sesión al alcanzar su récord histórico intradía, gracias al impulso experimentado por empresas cotizadas tecnológicas como Nvidia o Broadcom.

Quince minutos después del toque de campana, el Nasdaq registraba 21.844 puntos, mientras que el Dow Jones de Industriales caía un tímido 0,01% y el selectivo S&P 500 ganaba 0,13%.

Los inversores tienen el foco puesto en el índice de precios al productor y en el del consumidor que se divulgarán los próximos miércoles y jueves, respectivamente, y que son datos clave para medir la inflación.

El viernes pasado, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) dio a conocer que la tasa de desempleo en agosto subió hasta el 4,3%, con una anémica creación neta de 22.000 empleos, muy por debajo del dato de creación de julio.

“Cuando el mercado laboral se debilita, se supone que la Fed debe recortar los tipos. El problema es que, para la cifra del IPC del jueves, el consenso ahora prevé que la inflación suba del 2,7 % al 2,9 %”, declaró a la cadena CNBC Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management.

Entre las compañías cotizadas del Dow, subían en el arranque UnitedHealth (2,64%), Chevron (1,45%), JPMorgan Chase (0,96%) y Visa (0,90%), entre otros; y caían Sherwin-Williams (-2,29%), Home Depot (-0,92%), Johnson&Johnson (0,76%), principalmente.

Además, las acciones de Fox retrocedían 6%, después de que Lachlan Murdoch tomara el control del imperio mediático, tras la resolución de la disputa entre la familia Murdoch y el fideicomiso familiar.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abría con una subida del 1,43%, hasta los 63,15 dólares el barril, después de que el fin de semana la OPEP+ decidiera aumentar la producción en menos tiempo de lo que los operadores habían previsto.