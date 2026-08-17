Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, bajaba 0,27%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, bajaba 0,27%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Redacción EC

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,27%, mientras los inversores tienen la vista puesta en las acciones tecnológicas y el fin del plazo del memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán.

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