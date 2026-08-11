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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,27%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,27%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía 0,27%, mientras los inversores mantienen la vista puesta en posibles avances para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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