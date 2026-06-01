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Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,33%. Foto: EFE.
Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,33%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,33% con el foco puesto en Irán, que ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó este lunes la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.