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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,06%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,06%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,06% en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó desde la Casa Blanca en la apertura simbólica de la sesión bursátil.

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