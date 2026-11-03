Wall Street abrió este martes mixto, con un avance del 0,45% para el tecnológico Nasdaq y del 0,16% para el selectivo S&P 500, mientras que el Dow Jones de Industriales cedía un 0,54%, en una jornada marcada por las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

A las 09:40 hora local, el Dow Jones perdía 279 puntos, hasta los 51.705; el S&P 500 avanzaba 12 enteros, hasta los 7.553, y el Nasdaq sumaba 112 unidades, hasta las 25.277.

La sesión comenzó con un repunte de los valores tecnológicos tras las ventas de los últimos días. La fabricante de chips Micron subía cerca de un 4%, mientras que AMD e Intel avanzaban más de un 3%. Nvidia y Broadcom ganaban alrededor de un 2%.

En cambio, Apple caía cerca de un 2% después de presentar ayer previsiones por debajo de las expectativas del mercado y registrar unas ventas de iPad que no convencieron a los analistas.

Al margen, los inversores siguen de cerca las elecciones de mitad de mandato que se celebran este martes, en las que los estadounidenses renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, en una votación que determinará el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Donald Trump.

Los comicios se celebran en un contexto de malestar por el coste de la vida y la inflación. Según la prensa especializada, los inversores anticipan que los demócratas van a recuperar el control de la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado permanece más abierta.

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Una victoria demócrata en una o ambas cámaras hará aumentar la supervisión parlamentaria sobre la Administración Trump y las grandes tecnológicas, recoge CNBC. Tobin Marcus, de Wolfe Research, señala a la cadena que los “inversores mantienen reservas sobre la posibilidad de que los demócratas logren una victoria amplia”.

Mientras, los analistas de UBS indican en un informe que as elecciones pueden “generar volatilidad a corto plazo”, pero que al final “el crecimiento económico, los beneficios empresariales, la inflación y los tipos de interés seguirán determinando la evolución de los mercados”.

Entretanto, el oro bajaba un 1,1%, hasta los 3.903 dólares la onza, mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años caía alrededor de tres puntos básicos, hasta el 4,90%.

Y el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba en torno al 1%, hasta los 95,45 dólares el barril, a la espera de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar 4.000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026 porque ese país “no lo necesita”, en una decisión tomada tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.