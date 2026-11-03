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Resumen

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En la apertura se registró un avance del 0,45% para el Nasdaq, 0,16% para el S&P 500 y una caída de 0,54% para el Dow Jones. Foto: AP.
En la apertura se registró un avance del 0,45% para el Nasdaq, 0,16% para el S&P 500 y una caída de 0,54% para el Dow Jones. Foto: AP.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes mixto, con un avance del 0,45% para el tecnológico Nasdaq y del 0,16% para el selectivo S&P 500, mientras que el Dow Jones de Industriales cedía un 0,54%, en una jornada marcada por las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

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