Wall Street abre mixto y el Dow Jones avanza un 0,43%

Wall Street abrió hoy mixto y con un avance del 0,43 % en el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, entre nuevos desarrollos en la relación comercial de EE.UU. y China.

Media hora después de un inicio de las operaciones, que fue en verde, el Dow Jones sumaba 109,18 puntos, hasta 25.255,57 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 subía un 0,17 % o 4,66 puntos, hasta 2.777,01 unidades.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, se pasó a terreno negativo y bajaba un 0,09 % o 7,14 puntos, hasta 7.682,10 unidades.

Por sectores, a la apertura el avance mayor lo tenían el energético, un 1,38 %, y el de las telecomunicaciones, un 0,74 %, mientras que el retroceso más pronunciado era para el tecnológico, un 0,30 %.

De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, encabezaban las ganancias la petrolera Chevron (+2,18 %), la cadena de comida rápida McDonald's (+1,98 %) y la financiera Goldman Sachs (+1,43 %).

En ese grupo, cotizaban a la baja la financiera Visa (-0,96 %), la tecnológica Intel (-0,94 %) y la química DowDuPont (-0,31 %).

El parqué neoyorquino operaba alentado por las ganancias del miércoles, que pusieron al Dow por encima de los 25.000 puntos y permitieron un tercer récord consecutivo del Nasdaq, aunque este índice perdió el rumbo a los pocos minutos.

Influían los últimos desarrollos en la relación comercial de EE.UU. y China, después de conocerse esta mañana un nuevo acuerdo con la empresa telefónica ZTE, según el cual la firma podrá hacer negocios en EE.UU. y tendrá que pagar una multa de US$ 1.000 millones.

Además, el Departamento de Trabajo divulgó hoy nuevos datos sobre el mercado laboral de EE.UU. que dan cuenta de un descenso semanal de 1.000 unidades en las peticiones de ayuda por desempleo, situándose en 222.000.

En otros mercados, continuaba el repunte en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que ayer presionó al alza al sector financiero, hasta el 2,977 %.

El petróleo de Texas subía a US$ 65,38 el barril, el oro bajaba hasta US$ 1.300,30 la onza y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,181.