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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,47%, el selectivo S&P 500 avanzaba un leve 0,05% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,06%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,47%, el selectivo S&P 500 avanzaba un leve 0,05% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,06%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este martes, con el Dow Jones de Industriales subiendo 0,47%, impulsado por los resultados de la gran banca estadounidense, mientras que el sector tecnológico y los semiconductores presionaban a la baja al S&P 500 y al Nasdaq.

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