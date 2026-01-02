Wall Street abre mixto en la primera sesión del año y el Dow Jones baja 0,21%

Wall Street abrió este viernes mixto, en su primera jornada del año después de estar cerrado durante el festivo de Año Nuevo, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdiendo 0,21%.

Diez minutos después de que abriera el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,21%, hasta 47.964 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba 0,37%, hasta 6.870, y el Nasdaq avanzaba 0,91%, hasta 23.454.

En el plano corporativo, tecnológicas como Nvidia, Apple y Alphabet empezaban el año bursátil con subidas de más del 2%.

La fabricante de chips Nvidia, líder en inteligencia artificial (IA) y empresa cotizada más grande del mundo con una capitalización de 4,56 billones de dólares tras cerrar 2025 con una revalorización del 35 %, subía un 3 % en la apertura de Wall Street en su primera sesión de 2026.

Alphabet, otro gigante de la IA que en 2025 creció 66%, ganaba un 2,16%, mientras que Apple avanzaba otro 2,05%.

Los principales indicadores de la bolsa de Nueva York cerraron este pasado 2025 con avances de dobles dígitos, con el Dow Jones con una ganancia acumulada del 12,97 % anual, el S&P 500 del 16,39 % y el Nasdaq del 20,36 %.