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Resumen

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Tras el inicio de la sesión, el Dow Jones subía hasta los 49.276 puntos, mientras el S&P 500 cedía 0,47%, y el Nasdaq retrocedía 0,98%. Foto: EFE.
Tras el inicio de la sesión, el Dow Jones subía hasta los 49.276 puntos, mientras el S&P 500 cedía 0,47%, y el Nasdaq retrocedía 0,98%. Foto: EFE.
Por Cesar Salhuana

Wall Street abrió este martes en terreno mixto por segundo día consecutivo, con el S&P 500 y el Nasdaq a la baja tras el estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y después de conocerse un informe que apunta a menores ingresos y usuarios de OpenAI de lo esperado.

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