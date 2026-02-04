Wall Street abre mixto entre la creciente presión a las tecnológicas

Wall Street abrió mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,57% entre la creciente presión sobre las compañías tecnológicas durante sus resultados trimestrales.

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,57%, hasta los 49.521 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba 0,16%, hasta los 6.928 puntos y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,03%, hasta los 23.247.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los resultados trimestrales de las tecnológicas se enfrentan a altas expectativas de los inversores, con las capacidades de desarrollo la IA (inteligencia artificial) como factor principal.

La compañía de semiconductores Advanced Micro Devices caía alrededor de un 13% en bolsa después de que la empresa anunciara ayer su previsión de ingresos, menor de la esperada por los inversores.

Mientras, Broadcom y Micron, que también operan con semiconductores, perdían 1 y 2% respectivamente. Las acciones de software sufrían pérdidas generalizadas, con Oracle, CrowdStrike, ServiceNow y Salesforce retrocediendo entre un 3 y 4%.

Nvidia perdía 1% y Alphabet, que al tocar la campana del cierre reportará sus resultados, también bajaba otro 1%.

La buena noticia para los inversores la dio la farmacéutica Lilly, que ganaba hasta un 8 % en los primeros minutos de la apertura después de presentar resultados trimestrales que superaron las previsiones y en los que destacan los datos de ventas de su negocio de pérdida de peso.

El oro y la plata subían alrededor de un 2% y un 4% respectivamente, todavía recuperándose de unos días en los que los metales cayeron en picado.