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Esta semana el S&P 500 ha repuntado cerca de un 4%, encaminándose a su mejor semana desde mayo. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Esta semana el S&P 500 ha repuntado cerca de un 4%, encaminándose a su mejor semana desde mayo. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este viernes, con ligeras caídas de su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, que restaba 0,21%, mientras los inversores analizan la situación geopolítica en Oriente Medio y los últimos datos de la inflación interanual en EE.UU., que repuntó un 3,3 %.

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