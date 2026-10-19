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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba un 0,21%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba un 0,21%. (Foto: AP)
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,21% mientras los inversores volvían a apostar por las acciones del sector tecnológico tras las fuertes caídas registradas por el sector la semana pasada.

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