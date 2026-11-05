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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador, sumaba un 0,16%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador, sumaba un 0,16%. (Foto: AP)
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,16%, mientras los inversores se alejan de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato, que apuestan por regular la tecnología.

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