Wall Street abre mixto con mira a récord alcista

Wall Street abrió hoy mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, retrocedía un ligero 0,07% ante una jornada marcada por las noticias judiciales relacionadas con la Casa Blanca.

Media hora después de la apertura, el principal indicador restaba 18.03 puntos, hasta 25,804.26 enteros y el indicador S&P 500 se contraía un 0,09% o 2.47 puntos hasta 2,860.49 enteros.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan los grupos tecnológicos más importantes, salía del terreno negativo y repuntaba un 0,05% o 3.79 puntos, hasta 7,862.96 enteros.

Casi todos los sectores estaban a la baja, especialmente el de las telecomunicaciones (-1,68%), seguido del inmobiliario (-0,59%), mientras que destacaban las ganancias del energético (1%).

Wall Street, que cerró con ganancias este martes y hoy se dispone a sellar con un récord su tendencia alcista más prolongada de la historia, desde marzo de 2009, comenzó la sesión a la baja afectado por noticias políticas.

Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado culpable por un jurado de 8 de los 18 delitos por fraude que le imputaba el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la denominada trama rusa.

Y por otro lado, el exabogado de Trump Michael Cohen se declaró culpable de violar normas sobre financiación de campañas electorales y vinculó directamente al presidente con pagos para comprar el silencio de dos mujeres que podían perjudicarlo de cara a las elecciones.

Este miércoles, además, se prevé que una delegación gubernamental de China mantenga conversaciones comerciales con la Casa Blanca y que la Reserva Federal publique las minutas de su última reunión de política monetaria.

Entre los 30 títulos recogidos en el Dow Jones, encabezan las pérdidas United Technologies (-1,27 %), Verizon (-1,25 %), Travelers (-1,11 %) e Intel (-1,18 %). Las firmas que más subían eran Home Depot (1,31 %), ExxonMobil (1,03 %), American Express (0,94 %) y Chevron (0,92 %).

Entre otros mercados, el barril de Texas repuntaba a US$ 67,42 dólares el barril, el oro subía a US$ 1.203,70 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta el 2.824% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.1587.