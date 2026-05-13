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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,59%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,59%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este miércoles, con avances en las tecnológicas impulsadas por Nvidia, y cautela ante la posible salida de Jerome Powell de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, mientras los inversores siguen pendientes de la guerra con Irán y de la evolución de los precios del petróleo.

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