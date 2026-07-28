Unos diez minutos tras la apertura del mercado, el Dow Jones subía 0,73%, el selectivo S&P 500 restaba 0,09% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,72%. (ANGELA WEISS / AFP)
Unos diez minutos tras la apertura del mercado, el Dow Jones subía 0,73%, el selectivo S&P 500 restaba 0,09% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,72%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,73%, en una jornada marcada por la expectativa ante la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y la evolución del conflicto en Oriente Medio.

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