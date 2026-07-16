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Resumen

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La Bolsa de Nueva York presenciaba ligeras pérdidas del sector de semiconductores tras unas jornadas marcadas por los resultados financieros. Foto: EFE.
La Bolsa de Nueva York presenciaba ligeras pérdidas del sector de semiconductores tras unas jornadas marcadas por los resultados financieros. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,19% mientras Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques en Oriente Medio.

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