Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,19% mientras Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques en Oriente Medio.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 98 puntos, hasta los 52.756; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,35%, hasta los 7.545 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,80%, hasta los 26.058 puntos

En Medio Oriente, Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en respuesta a los nuevos bombardeos estadounidenses de esta madrugada contra el territorio iraní.

Mientras, la Bolsa de Nueva York presenciaba ligeras pérdidas del sector de semiconductores tras unas jornadas marcadas por los resultados financieros.

Taiwan Semiconductor perdía 1,40%, después de que el incremento en su pronóstico de gastos eclipsara un informe de resultados del segundo trimestre mejor de lo esperado.

La empresa de chips surcoreana SK Hynix, que debutó en el índice Nasdaq el pasado viernes con un primer precio de 170 dólares, caía 6,82% en las primeras operaciones del mercado.

En el sector sanitario, la aseguradora médica UnitedHealth Group subía 8,66% en bolsa después de que la compañía presentara unos resultados trimestrales que superaron las expectativas de los inversores.

En otros mercados, el oro perdía 1,30%, hasta 3.999 dólares la onza; y la plata bajaba un 2,42%, hasta 56,04 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 1,04%, hasta los 80,40 dólares el barril.