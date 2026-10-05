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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,35%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,35%. (Foto: AP)
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este lunes y el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,35%, mientras los inversores siguen pendientes de los rendimientos de los bonos estadounidenses y de las actas que publicará este miércoles la Reserva Federal (Fed), que ofrecerán más detalles sobre el debate en torno a los tipos de interés.

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