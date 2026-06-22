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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,47%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,26% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,05%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,47%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,26% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,05%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,47%, mientras que los inversores observan de cerca el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza para logar un acuerdo definitivo al conflicto.

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