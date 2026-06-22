Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,47%, mientras que los inversores observan de cerca el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza para logar un acuerdo definitivo al conflicto.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 241 puntos, hasta los 51.806; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,26%, hasta los 7.520 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,05%, hasta las 26.504 unidades.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes desde Bürgenstock (Suiza) que en la víspera se logró “muy buen progreso” en cuanto a las negociaciones con Teherán, y afirmó que “el estrecho de Ormuz está abierto” y que el OIEA podrá entrar en Irán.

Además, Vance afirmó que se ha establecido una “muy buena base” para un acuerdo final. Poco antes, Pakistán y Catar, países mediadores, divulgaron un comunicado que afirma que se ha acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en sesenta días.

En el plano corporativo, la fabricante de chips Micron fue una de las empresas que mejor arrancó la semana tras subir 3,43%. Esta previsto que este miércoles presente su informe trimestral.

Otras compañías del sector, como SpaceX, abrieron a la baja, al perder más de 7%. Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se mantuvo por debajo de los 75 dólares el barril.

Los contratos de futuros del crudo de referencia en EE.UU. para el mes de julio restaban el 2,31%, hasta los 74,83, poco después de la apertura de la bolsa.

En otros mercados, el oro caía el 0,92%, hasta los 4.207 dólares la onza; la plata sumaba el 0,39%, hasta los 66,57 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a diez años crecía 4,2 puntos básicos, hasta el 4,502%.