Wall Street abre mixto tras la publicación de los datos del PIB en EE. UU.

En la apertura el Dow Jones retrocedía 0,32%, el S&P 500 ganaba 0,04% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,25%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street abrió este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedía 0,32% tras la publicación de los datos del producto interior bruto (PIB) en Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2025.

