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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,44%, el selectivo S&P 500 restaba un 0,12% y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,03%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,44%, el selectivo S&P 500 restaba un 0,12% y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,03%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,44% ante una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en el Estrecho de Ormuz.

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