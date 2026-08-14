Wall Street abrió este viernes en terreno mixto, mientras el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq se encaminaban a su tercera semana consecutiva de ganancias, tras publicarse una serie de datos de inflación mejores de lo esperado.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba 0,11%, hasta 53.780 puntos; el selectivo S&P 500, que ayer cerró con un nuevo récord, ganaba 0,02%, hasta los 7.800 enteros; y el Nasdaq avanzaba 0,04%, hasta las 26.813 unidades.

Los precios de producción (IPP) subieron en Estados Unidos en julio un 4,7% interanual, frente al 5,5% de junio, su segunda ralentización consecutiva, y mayor de lo previsto. A nivel intermensual, se mantuvieron sin cambios.

Además, los precios al consumidor (IPC) bajaron una décima, hasta el 3,4 %, por el abaratamiento en los combustibles.

Tras la publicación de estas cifras, los inversores creen que la Reserva Federal (Fed) no subirá las tasas de interés en septiembre y tienen menos expectativas de una subida en lo que queda de año, según la herramienta FedWatch.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una subida del 0,02%, hasta los 81,27 dólares el barril, después de que Estados Unidos amenazara a Irán con un aislamiento económico.

Mientras, el oro subía un 0,58%, hasta los 4.446 dólares la onza; la plata ganaba un 0,76%, hasta 65,5 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía hasta el 4,653%.