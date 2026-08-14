Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba 0,11%. (Ángel Colmenares / EFE)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba 0,11%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Redacción EC

Wall Street abrió este viernes en terreno mixto, mientras el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq se encaminaban a su tercera semana consecutiva de ganancias, tras publicarse una serie de datos de inflación mejores de lo esperado.

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