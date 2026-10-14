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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,30%. (Foto: AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,30%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este miércoles, con el Dow Jones de Industriales subiendo un leve 0,30%, mientras que las pérdidas en el sector tecnológico arrastraban a la baja al S&P 500 y al Nasdaq tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior a lo anticipado.

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