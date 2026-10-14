Wall Street abrió mixto este miércoles, con el Dow Jones de Industriales subiendo un leve 0,30%, mientras que las pérdidas en el sector tecnológico arrastraban a la baja al S&P 500 y al Nasdaq tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior a lo anticipado.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 154,22 puntos, hasta los 51.824,32 enteros; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,28%, hasta situarse en 7.783,86 unidades; mientras que el tecnológico Nasdaq perdía 0,42%, hasta los 27.091,34 enteros.

El parqué se vio sacudido por el índice de precios al consumo (IPC) de septiembre en Estados Unidos, que repuntó al 3,7% interanual frente al 3,6% estimado por los analistas, al tiempo que la tasa subyacente aumentó un 0,3% mensual y un 2,6% interanual, avivando el temor a un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En el ámbito empresarial, los inversores continuaban asimilando la tanda de resultados de la gran banca y el sector financiero. BlackRock avanzaba cerca de un 3% tras registrar unos activos bajo gestión récord que alcanzaron los 15,49 billones de dólares y superar las previsiones del tercer trimestre.

Por el contrario, Bank of America caía con fuerza tras presentar unos ingresos y un beneficio por acción que decepcionaron a Wall Street, a lo que se sumó una sanción de más de US$1.200 millones impuesta por los reguladores federales.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años repuntaba con fuerza hasta colocarse en torno al 5,29%, impulsado por el nuevo dato de la inflación.

En el mercado de materias primas, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizaba en la apertura con una subida del 1,38%, hasta los 95,44 dólares el barril, en medio de tensiones en Oriente Medio y advertencias de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la escasez de suministro en el mercado de diésel.

En otros mercados, el oro retrocedía un 1,41%, hasta los 4.118,20 dólares la onza, y la plata caía un 3,95%, hasta los 57,18 dólares la onza.