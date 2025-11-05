Wall Street abre mixto y AMD baja 1,5% tras publicar sus resultados

Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y la tecnológica AMD, fabricante de semiconductores, bajaba 1,5% tras publicar el martes sus resultados trimestrales.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía 0,01%; el selectivo S&P 500 perdía 0,01% y el tecnológico Nasdaq abría sin cambios, situándose en los 23.348 puntos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

AMD superó las expectativas de Wall Street tras incrementar sus ingresos en el tercer trimestre un 36% en términos interanuales, hasta los 9.250 millones de dólares.

No obstante, su previsión de un margen bruto del 54% para los próximos tres meses decepcionó a los inversores, que esperaban un porcentaje mayor debido al crecimiento de la inteligencia artificial (IA) según medios especializados.

Por su parte, las acciones de Palantir caían esta mañana un 3 % tras desplomarse en la jornada de ayer un 7% ante los temores de los inversores por una posible sobrevaloración de empresas líderes en IA.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,68 %, hasta 60,15 dólares el barril, presionado por la decisión de la OPEP+ de incrementar su oferta petrolera a partir de diciembre en 137.000 barriles diarios.