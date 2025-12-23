Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,1%

Wall Street abrió este martes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,1%, hasta 48.314 puntos, después de publicarse los datos económicos del tercer trimestre de Estados Unidos, con un crecimiento de 1,1%.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,08%, hasta 6.884 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía 0,07%, hasta 23.450 enteros.

La economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1% con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

Entre las tecnológicas destacaban las bajadas de Oracle 2,74%, Nvidia en 0,01% y Micron Technology un 0,32%.

En el plano corporativo, la empresa española Ferrovial, que ayer debutó en el Nasdaq 100, bajaba un 0,52 % en su segundo día en el índice.

Esta semana, el mercado bursátil estadounidense operará con horarios reducidos por las fiestas: la Bolsa de Nueva York cerrará el miércoles a la 13 hora local (18:00 GMT) mientras que permanecerá cerrada el jueves por Navidad.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,36 %, hasta 57,80 dólares el barril, mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que trasladan crudo venezolano.