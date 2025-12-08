Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,01% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,28%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,01% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,28%. Foto: EFE.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,25%
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,25%

Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,25%

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este lunes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,25%, hasta los 47.837 puntos, mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. a finales de esta semana.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,01%, hasta 6.869 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,28%, hasta 23.643 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD) se catapultaron un 6,5% tras la oferta de adquisición pública hostil que Paramount lanzó esta mañana por la compañía.

Tras el anuncio de la opa hostil, las acciones de Netflix volvían a caer un 3,03 % este lunes, en reacción a la oferta pública de adquisición que Paramount lanzó por Warner Bros, después de que Netflix perdiera casi 5,9% la semana pasada.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1,55 %, hasta 59,16 dólares el barril.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC