Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,25%

Wall Street abrió este lunes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,25%, hasta los 47.837 puntos, mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. a finales de esta semana.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,01%, hasta 6.869 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,28%, hasta 23.643 enteros.

Las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD) se catapultaron un 6,5% tras la oferta de adquisición pública hostil que Paramount lanzó esta mañana por la compañía.

Tras el anuncio de la opa hostil, las acciones de Netflix volvían a caer un 3,03 % este lunes, en reacción a la oferta pública de adquisición que Paramount lanzó por Warner Bros, después de que Netflix perdiera casi 5,9% la semana pasada.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1,55 %, hasta 59,16 dólares el barril.