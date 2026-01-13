Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,35% tras datos de inflación moderados

Escucha la noticia
Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,35% tras datos de inflación moderadosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Wall Street abrió este martes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,35% en una apertura de sesión sin demasiados cambios, marcada por los datos de inflación de diciembre, con una subida del 2,6% interanual, menos de lo esperado.
- MÁS INFORMACIÓN: Inversores se refugian en el oro ante presiones políticas de Trump sobre la Fed: ¿está en riesgo la estabilidad financiera global?
Once minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,35%, hasta 49.414 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba 0,09%, hasta 6.993, y el Nasdaq aumentaba 0,28%, hasta 23.801.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Los precios de la inflación subyacente, que excluye la comida y la energía, aumentaron menos de lo previsto en diciembre y se situaron en un 2,6 % interanual, lo que puede representar que la inflación esté moderándose.
En el plano corporativo, JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, retrocedía 2,2% después de anunciar sus resultados del cuarto trimestre de 2025, con un beneficio ligeramente por debajo del que obtuvo en el mismo periodo de 2024.
- LEE TAMBIÉN: Trump sugiere que dejará a ExxonMobil, la mayor petrolera de EE.UU. “fuera” de Venezuela tras comentario de su CEO
Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, todos ellos a punto de dar sus resultados esta semana, caían un 1%, 0,53%, 0,19% y 1,25% respectivamente.
Las preocupaciones de los inversores por la investigación del Gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disminuyeron en las operaciones en bolsa, con los precios del oro moderándose tras una subida considerbale del lunes.
Los futuros del petróleo de Texas (WTI) crecían un 3,03% en un inicio de semana de ganancias.
Contenido sugerido
Contenido GEC