Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja 0,35% tras datos de inflación moderados

Wall Street abrió este martes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,35% en una apertura de sesión sin demasiados cambios, marcada por los datos de inflación de diciembre, con una subida del 2,6% interanual, menos de lo esperado.

Once minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,35%, hasta 49.414 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba 0,09%, hasta 6.993, y el Nasdaq aumentaba 0,28%, hasta 23.801.

Los precios de la inflación subyacente, que excluye la comida y la energía, aumentaron menos de lo previsto en diciembre y se situaron en un 2,6 % interanual, lo que puede representar que la inflación esté moderándose.

En el plano corporativo, JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, retrocedía 2,2% después de anunciar sus resultados del cuarto trimestre de 2025, con un beneficio ligeramente por debajo del que obtuvo en el mismo periodo de 2024.

Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, todos ellos a punto de dar sus resultados esta semana, caían un 1%, 0,53%, 0,19% y 1,25% respectivamente.

Las preocupaciones de los inversores por la investigación del Gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disminuyeron en las operaciones en bolsa, con los precios del oro moderándose tras una subida considerbale del lunes.

Los futuros del petróleo de Texas (WTI) crecían un 3,03% en un inicio de semana de ganancias.