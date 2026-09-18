Wall Street abrió en terreno mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un leve 0,3%, hasta 51.621 puntos, mientras los inversores evalúan la evolución de los tipos de interés y de la deuda estadounidense tras el fuerte rebote de la víspera.

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 156,89 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba 0,01%, hasta 7.638 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,3%, hasta 26.498 unidades.

Las acciones se mueven con cautela después de que los principales índices cerraran el jueves con avances en una jornada de rebote tras las pérdidas del miércoles por la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años subía hasta el 4,99%, después de haber superado esta semana el 5%, su nivel más alto desde julio de 2007.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cotizaba en 102,49 dólares el barril, una subida del 0,57 % respecto al cierre de ayer.

La jornada llega después de que la Fed elevara el miércoles los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,75 % al 4 %, en su primera subida desde julio de 2023.