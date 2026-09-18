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Resumen

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En la apertura el el selectivo S&P 500 sumaba 0,01% y el Nasdaq ganaba o,3%. (Foto: AP)
En la apertura el el selectivo S&P 500 sumaba 0,01% y el Nasdaq ganaba o,3%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un leve 0,3%, hasta 51.621 puntos, mientras los inversores evalúan la evolución de los tipos de interés y de la deuda estadounidense tras el fuerte rebote de la víspera.

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