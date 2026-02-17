Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube 0,11%

Escuchar
En la apertura el selectivo S&P 500 ganaba 0,12% y el el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,04%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, aumentaba 0,11% en otra jornada marcada por las negociaciones sobre la posible venta de Warner Bros. Discovery (WBD).

