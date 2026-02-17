Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube 0,11%

La bolsa de Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, aumentaba 0,11% en otra jornada marcada por las negociaciones sobre la posible venta de Warner Bros. Discovery (WBD).

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía hasta los 49.544 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba 0,12%, hasta los 6.844 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,04%, hasta las 22.554 unidades.

Warner Bros anunció hoy que ha abierto un periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance (PSKY) para darle la oportunidad de mejorar su oferta por la empresa y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto, aunque puntualizó que por el momento sigue “plenamente comprometida” con la oferta de Netflix.

Además, convocó una junta de accionistas que se celebrará el 20 de marzo para aprobar su fusión con Netflix, afirmó en un comunicado este martes.

El Consejo de Administración de la empresa continúa recomendando por unanimidad la fusión con Netflix y, por lo tanto, aconseja a sus accionistas que rechacen la oferta presentada por Paramount.

A la apertura de los mercados, Paramount subía alrededor de 8%, mientras que Warner ganaba más de 2%. Netflix, por su parte, retrocedía 1,30%.

En el plano tecnológico, compañías de chips como Micron y SanDisk perdían un 2,21 % y un 3,41 % respectivamente, en un momento en el que hay cierta incertidumbre sobre las capacidades de inversión en chips de inteligencia artificial (IA).

En otros valores, Airbnb subía más de un 4 % y Coca-Cola ganaba casi un 3 %. Wall Street permaneció cerrado el pasado lunes por el festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos, tercer lunes de febrero.