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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,52%. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,52%. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,52% mientras los inversores siguen de cerca los movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán a las puertas del cese del alto el fuego el miércoles.

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