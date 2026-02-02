Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube 0,53%

Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,53% en un inicio de la jornada marcado por las bajadas en algunas tecnológicas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 256 puntos, hasta los 49.149 enteros; el selectivo S&P 500 crecía 0,14%, hasta los 6.948; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,07%, hasta los 23.444 puntos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Las acciones del tecnológico se vieron lastradas, principalmente, por Nvidia, después de conocerse que su inversión en OpenAI se ha estancado, según explicaron personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Jornal.

Al inicio de la jornada, Nvidia perdía un 2,12%. El gigante de los semiconductores planeaba invertir US$100.000 millones, para construir al menos 10 gigavatios de potencia informática para la matriz de ChatGPT.

Las acciones de Alphabet, competidor de Nvidia en la inversión de OpenAI, aumentaban 0,43%. Las acciones de Disney también caían un 5,84% después de que la compañía publicara los últimos resultados.

El oro subía un 1,17% hasta 4.800 dólares la onza, tras un cierre de mes bastante volátil. La plata, por su parte, crecía un 4,35 %. Los títulos de las tierras raras también ganaron un 3,66 %.