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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía hasta los 1,22%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía hasta los 1,22%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 1,22% pese a las pérdidas del sector tecnológico, lastradas por Broadcom.

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