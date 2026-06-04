Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 1,22% pese a las pérdidas del sector tecnológico, lastradas por Broadcom.

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía hasta los 51.303 puntos; el selectivo S&P 500 cedía 0,22%, hasta los 7.537 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,93%, hasta las 26.603 unidades.

Broadcom abrió la jornada en Wall Street con pérdidas de más de un 15% después de que la compañía de diseño de chips presentara unos resultados del último trimestre que no estuvieron a las expectativas de los inversores.

Otras empresas del sector tecnológico como Arm Holdings, Micron o Advanced Micro Devices (AMD) también registraban números rojos, con bajadas de 10%, 9% y 7%, respectivamente.

CrowdStrike, gigante de la ciberseguridad, también empezaba el día con pérdidas de más de 7%.

“Los mercados necesitan un descanso. Los fundamentos son sólidos, pero los valores merecen el beneficio de la duda. A menudo dan dos pasos adelante y uno atrás, hemos visto últimamente tres pasos adelante, por lo que es normal ver un pequeño paso atrás”, explicó el jefe de estrategia de la firma financiera Truist Wealth, Keith Lerner a CNBC.

Mientras, la Bolsa de Nueva York sigue a la expectativa de novedades por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Las más recientes informaciones apuntan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán, según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT) los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caían este jueves el 3,48 %, hasta los 92,68 dólares el barril.