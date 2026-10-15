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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,19%. (Foto: AP)
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,19%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,19%, mientras que las pérdidas en el sector tecnológico arrastraban a la baja al índice Nasdaq tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior a lo anticipado.

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