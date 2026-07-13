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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,2%, mientras que el S&P 500 retrocedía 0,26% y el Nasdaq cayó 0,78%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,2%, mientras que el S&P 500 retrocedía 0,26% y el Nasdaq cayó 0,78%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un ligero 0,2%, mientras que los fabricantes de chips perdían terreno en medio de las hostilidades en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

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