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Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,13%, el selectivo S&P 500 bajaba 0,11% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,29%. Foto: EFE.
Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,13%, el selectivo S&P 500 bajaba 0,11% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,29%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un leve 0,13%, rompiendo así con la tendencia alcista del lunes que consiguió récords en sus tres principales indicadores, debido a los buenos pronósticos del sector tecnológico.

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