Wall Street abrió este martes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un leve 0,13%, rompiendo así con la tendencia alcista del lunes que consiguió récords en sus tres principales indicadores, debido a los buenos pronósticos del sector tecnológico.

Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía hasta los 51.145 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba 0,11%, hasta los 7.591 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,29%, hasta los 27.009.

Los principales índices bursátiles alcanzaron máximos históricos el lunes, con Nvidia, que este martes subía un 2,56%, liderando las ganancias en el sector tecnológico.

Los ojos también están puestos en Anthropic, que ha solicitado su salida a bolsa, y Alphabet (-3,99 %), la matriz de Google, que busca recaudar 80.000 millones de dólares.

Los inversores también están pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de paz después de que Teherán las paralizara por la ofensiva israelí en el Líbano, según medios iraníes.

En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Dahye, en los alrededores de Beirut, e insiste en seguir adelante con la ofensiva para acabar con la milicia chií Hizbulá.

Según el medio Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Netanyahu, uno de sus principales aliados. Poco después, el mandatario estadounidense anunció en su red social, Truth Social, que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

No obstante, este martes se han seguido registrando ataques en el Líbano. Mientras tanto, Irán, que ha condicionado el acuerdo con EE.UU. al cese de los ataques en el Líbano, no ha respondido a la última propuesta de paz estadounidense, según la agencia Mehr, que citó a una fuente informada de las negociaciones.